Жителя Дніпра відправили до в'язниці на 5 років за підтримку окупації частини України

"З початку збройної агресії РФ проти України мешканець міста Дніпро неодноразово поширював через власний акаунт у забороненій соцмережі матеріали антиукраїнського спрямування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у своїх дописах засуджений публічно виправдовував злочини РФ, заперечував тимчасову окупацію та стверджував, що дії Росії є "правильними та законними".

Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину у повному обсязі. Його було визнано винним у "поширенні матеріалів, у яких міститься визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації території України". Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.

Заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України

Проект закону був зареєстрований у Верховній раді ще 18 лютого 2021 році, але одразу після вторгнення РФ його розглянули комітети Верховної ради та прийняли в цілому без будь-яких поправок.

За час повномасштабної війни в Україні затримали десятки людей, які в соціальних мережах або публічно заперечували агресію армії РФ проти України.