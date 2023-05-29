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Жителя Дніпра відправили до в'язниці на 5 років за підтримку окупації частини України

Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Дніпра у соціальних мережах закликав підтримувати окупацію частини України. Його засудили за це до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"З початку збройної агресії РФ проти України мешканець міста Дніпро неодноразово поширював через власний акаунт у забороненій соцмережі матеріали антиукраїнського спрямування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у своїх дописах засуджений публічно виправдовував злочини РФ, заперечував тимчасову окупацію та стверджував, що дії Росії є "правильними та законними".

Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину у повному обсязі. Його було визнано винним у "поширенні матеріалів, у яких міститься визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації території України". Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.

Заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України

Проект закону був зареєстрований у Верховній раді ще 18 лютого 2021 році, але одразу після вторгнення РФ його розглянули комітети Верховної ради та прийняли в цілому без будь-яких поправок.

За час повномасштабної війни в Україні затримали десятки людей, які в соціальних мережах або публічно заперечували агресію армії РФ проти України.

Нагадаємо, що працівник Києво-Печерської лаври виправдовував злочини Росії в Україні. Йому вручили підозру.

Також Служба безпеки викрила у Києві TikTok-блогера, який заперечував збройну агресію Росії та звинувачував у війні "сатанинську мафію".

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