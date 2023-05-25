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Працівник Лаври виправдовував злочини Путіна та отримав підозру

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Київ, Четвер 25 травня 2023 13:18
Працівник Лаври виправдовував злочини Путіна та отримав підозру Фото: водію Києво-Печерської лаври оголосили підозру за виправдовування війни (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Працівник Києво-Печерської лаври виправдовував злочини Росії в Україні. Йому вручили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Слідство встановило, що водій Києво-Печерської лаври заперечував війну Росії проти України. У квітні цього року він у коментарі телеканалу назвав окупований Крим "російським", а кордони нашої держави "не зареєстрованими".

Також працівник Лаври сказав журналістці, що "Путін не розпочинав війну", а загибель мирних українців від російських повітряних ударів назвав "закономірним".

СБУ також встановила, що 56-річний фанат "русского мира" ще на початку повномасштабного вторгнення підтримував окупантів і заперечував їх злочини. Лінгвістична експертиза підтвердила діяльність чоловіка проти України.

Працівнику Лаври оголосили підозру за ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування війни). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Працівник Лаври виправдовував злочини Путіна та отримав підозру

Фото: водію Києво-Печерської лаври оголосили підозру за виправдовування війни (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала організатора замовних "акцій протесту" на території Києво-Печерської лаври. Зловмисником виявився проросійський діяч Василь Чепразов.

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