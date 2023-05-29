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Жителя Днепра отправили в тюрьму на 5 лет за поддержку оккупации части Украины

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Днепра в социальных сетях призывал поддерживать оккупацию части Украины. Его приговорили за это к 5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"С начала вооруженной агрессии РФ против Украины житель города Днепр неоднократно распространял через собственный аккаунт в запрещенной соцсети материалы антиукраинского направления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в своих сообщениях осужденный публично оправдывал преступления РФ, отрицал временную оккупацию и утверждал, что действия России являются "правильными и законными".

Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину в полном объеме. Он был признан виновным в "распространении материалов, в которых содержится признание правомерной, отрицание временной оккупации территории Украины". Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Возражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины

Проект закона был зарегистрирован в Верховной раде еще 18 февраля 2021 года, но сразу после вторжения РФ его рассмотрели комитеты Верховной рады и приняли в целом без каких-либо поправок.

За время полномасштабной войны в Украине задержали десятки людей, которые в социальных сетях или публично отрицали агрессию армии РФ против Украины.

Напомним, что работник Киево-Печерской Лавры оправдывал преступления России в Украине. Ему вручили подозрение.

Также Служба безопасности разоблачила в Киеве TikTok-блогера, отрицавшего вооруженную агрессию России и обвинявшего в войне "сатанинскую мафию".

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