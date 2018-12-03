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Жительницу Одесской области приговорили к 5,5 годам тюрьмы за подкуп избирателей

Новости » Общество    03.12.2018 - 21:31
Жительницу Одесской области приговорили к 5,5 годам тюрьмы за подкуп избирателей
Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

Голос одного избирателя осужденная оценивала в 600 гривен

Килийский районный суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам заключения жительницу Одесской области за подкуп избирателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган в Facebook.

Как отмечается, прокуроры поддерживали публичное обвинение в суде в отношении гражданки, подозреваемой в нарушении положений избирательного законодательства (ч. ч. 2, 4 ст. 160 УК Украины).

"Килийским районным судом указанное лицо признано виновным в неоднократном подкупе избирателей в пользу отдельной политической силы. Ее приговорили к 5 годам и 6 месяцам заключения, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом", - сообщила Сарган.

Сообщается, что в апреле этого года, перед выборами председателя и депутатского корпуса созданной Килийской городской объединенной территориальной общины обвиняемая занималась подкупом избирателей в пользу одной из политических партий в г. Килия и в с. Шевченково этого района.

Женщина подыскивала жителей района, которые находятся в трудном материальном положении, и которым необходима денежная помощь. Схема предусматривала заблуждение избирателей и заключение безвозмездных сделок с кандидатом для проведения агитации, а впоследствии голосования за определенных лиц. Стоимость голоса избирателя оценили в 600 грн, которые выдавали частями - 200 грн граждане получали перед голосованием, а остальные после их проведения.

Жительницу Одесской области приговорили к 5,5 годам тюрьмы за подкуп избирателей

Напомним, и.о. директора департамента развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Одесской областной государственной администрации (ОГА) приговорили к 6 годам тюрьмы за получение 1,45 млн гривен взятки.

РБК-Украина писало, что в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке чиновника Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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