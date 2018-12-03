Жительку Одеської області засудили до 5,5 років тюрми за підкуп виборців

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Голос одного виборця засуджена оцінювала у 600 гривень

Кілійський районний суд засудив до 5 років і 6 місяців ув’язнення жительку Одеської області за підкуп виборців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря генерального прокурора Лариси Сарган у Facebook.

Як зазначається, прокурори підтримували публічне обвинувачення у суді стосовно громадянки, підозрюваної у порушенні положень виборчого законодавства (ч. ч. 2, 4 ст. 160 КК України).

"Кілійським районним судом вказану особу визнано винною у неодноразовому підкупі виборців на користь окремої політичної сили. Її засуджено до 5 років і 6 місяців ув’язнення, а також позбавлення права займатись діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом", - повідомила Сарган.

Повідомляється, що у квітні цього року, перед виборами голови та депутатського корпусу утвореної Кілійської міської об’єднаної територіальної громади обвинувачена займалася підкупом виборців на користь однієї з політичних партій у м. Кілія та у с. Шевченкове цього району.

Жінка підшукувала мешканців району, які знаходяться у скрутному матеріальному становищі, та яким необхідна грошова допомога. Схема передбачала оману виборців та укладання безоплатних угод з кандидатом для проведення агітації, а згодом голосування за певних осіб. Вартість голосу виборця оцінили у 600 грн, які видавали частинами - 200 грн громадяни отримували перед голосуванням, а решту після їх проведення.

Нагадаємо, т.в.о. директора департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) засудили до 6 років вязниці за отримання 1,45 млн гривень хабаря.

РБК-Україна також писало, що в Одесі співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі чиновника Головного управління Нацполіції в Одеській області.