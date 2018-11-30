Чиновница Одесской ОГА получила 6 лет тюрьмы за почти 1,5 млн гривен взятки

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Суд также принял решение конфисковать имущество чиновницы

Врио директора департамента развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Одесской областной государственной администрации (ОГА) приговорили к 6 годам тюрьмы за получение 1, 45 млн гривен взятки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook спикера Генеральной прокуратуры Андрея Лысенко.

Такое решение принял Приморский районный суд Одессы 28 ноября.

"Приговором Приморского районного суда г. Одессы от 28.11.2018 признано виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, временно исполняющего обязанности директора Департамента развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Одесской областной государственной администрации", - отметил Лысенко.

Указано, что окончательное наказание назначено в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права заниматься деятельностью или занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных обязанностей на предприятиях, в учреждениях или организациях независимо от формы собственности на срок 3 года.

Кроме того, суд принял решение конфисковать принадлежащее чиновнице имущество и лишить 9 ранга государственного служащего.

"Во время судебного разбирательства прокурорами доказана вина должностного лица в том, что она получила от предприятия неправомерную выгоду на общую сумму 1 млн 450 грн за совершение в ее интересах действий, связанных с подписанием актов приемки выполненных строительных работ, и за своевременную подачу их в Главное управление Государственной казначейской службы Украины в Одесской области и оплату выполненных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре в Одессе сотрудники Управления защиты экономики (УЗЭ) Нацполиции Украины разоблачили и задокументировали преступную деятельность должностных лиц Одесского городского совета. Подозреваемые организовали коррупционную систему заключения договоров и подписания актов выполнения работ. За свою работу они требовали 10% от суммы договора.

РБК-Украина также писало, что в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке чиновника Главного управления Нацполиции в Одесской области.