Жительница Волынской области заказала убийство бывшего мужа, чтобы не возвращать кредит

За "работу" заказчица обещала киллеру 10 тысяч гривен.

Как установили правоохранители, 36-летняя местная жительница, используя личные документы мужа, неоднократно оформляла и получала на его имя кредиты. Общая сумма - 200 тысяч гривен. Чтобы их не возвращать, решила от него избавиться и подыскала для этого исполнителя.

Правоохранители провели спецоперацию, чтобы предотвратить убийство.

Полицейские инсценировали совершение преступления и организовали встречу заказчика с "потенциальным киллером".

Во время оговоренной встречи, вблизи одного из сел Владимир-Волынского района, злоумышленница получила подтверждая доказательства ликвидации бывшего мужа. После чего ее задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанному уже сообщили о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенного на заказ (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.