Жителька Волинської області замовила вбивство екс-чоловіка, щоб не повертати кредит

За "роботу" замовниця обіцяла кілеру 10 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, 36-річна місцева жителька, використовуючи особисті документи чоловіка, неодноразово оформляла та отримувала на його ім'я кредити. Загальна сума - 200 тисяч гривень. Щоб їх не повертати, вирішила його позбутися та підшукала для цього виконавця.

Правоохоронці провели спецоперацію, щоб запобігти вбивству.

Поліцейські інсценували вчинення злочину та організували зустріч замовника з "потенційним кілером".

Під час обумовленої̈ зустрічі, поблизу одного з сіл Володимир-Волинського району, зловмисниця отримала підтверджуючи докази ліквідації колишнього чоловіка. Після чого її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманій вже повідомили про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.