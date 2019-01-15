Мешканка Києва сплатила рекордну суму податку на доходи фізосіб

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Податкова назвала суму задекларованих ураїнцями доходів у минулому році

У 2018 році громадянами України подано 622 тис. декларацій про доходи у 2017 році на суму 73,1 млрд грн, що на 9,9 млрд грн більше, ніж у попередньому році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Державної фіскальної служби.

За даними пре-служби, самостійно визначені податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб становлять 2,3 млрд грн. Сума військового збору до сплати становить 302,7 млн грн.

"Рекордну суму своїх податкових зобов’язань до сплати в бюджет (з ПДФО та військового збору) визначено та сплачено до бюджету мешканкою м. Києва, розмір яких перевищує 120 млн грн", - йдеться в повідомленні ДФС.

Окрім цього, троє мешканців м. Києва та Київської області задекларовали та сплатили від 50 млн грн до 100 млн грн, а десятеро мешканців м. Києва та Запорізької області - від 10 млн грн до 50 млн грн.

За структурою доходів громадяни декларували доходи, отримані у вигляді:

доходів, що не підлягають оподаткуванню - 13,5 млрд грн;

інших доходів - 13,2 млрд грн;

іноземних доходів - 8,4 млрд грн;

доходів від успадкування (отримання у дарунок) майна - 7,4 млрд грн;

доходів від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та нерухомого майна - 6,1 млрд грн.

Нагадаємо, 1 січня 2019 року в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.

Як повідомляло РБК-Україна, Державна фіскальна служба України дала роз'яснення щодо випадків, у яких не потрібно подавати річну декларацію про майновий стан і доходи.