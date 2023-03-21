Жительку Херсонської області засудили до п’яти років тюрми за проведення "референдуму"

Жителька Чорнобаївської громади (Херсонська область) займалась проведенням "референдуму" та співпрацювала з окупантами. Її затримали та засудили п’яти років тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.
"Обвинувачена добровільно брала участь у проведенні організованого окупаційною "владою" так званого "референдуму" щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 23 по 27 вересня 2022 року жінка у супроводі озброєних представників РФ ходила по домівках місцевих мешканців з бюлетенями та урною, закликаючи їх брати участь у незаконному "голосуванні".
Після завершення псевдоволевиявлення вона передала бюлетені військовим РФ, за що отримала "винагороду" у рублях. Суд визнав жінку винною у колабораційній діяльності та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.
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Нагадаємо, що жителька Бериславського району допомагала росіянам провести "референдум" у Херсонській області. Після деокупації частини регіону її затримали та засудили на 5 років.
Правоохоронці затримали трьох осіб у Херсонській області, оскільки під час окупації частини регіону вони допомагали проводити "референдум". Колаборанти погрожували розстрілом особам, які відмовлялись поставити потрібну "відмітку в бюлетенях".
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