Жительницу Херсонской области приговорили к пяти годам тюрьмы за проведение "референдума"

"Обвиняемая добровольно участвовала в проведении организованного оккупационной "властью" так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединению к РФ временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

С 23 по 27 сентября 2022 года женщина в сопровождении вооруженных представителей РФ ходила по домам местных жителей с бюллетенями и урной, призывая их участвовать в незаконном "голосовании".

После завершения псевдоволеизъявления она передала бюллетени военным РФ, за что получила "вознаграждение" в рублях. Суд признал женщину виновной в коллаборационной деятельности и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

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