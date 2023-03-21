RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жительницу Херсонской области приговорили к пяти годам тюрьмы за проведение "референдума"

Фото: Жительницу Херсонской области приговорили к пяти годам тюрьмы за проведение "референдума" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница Чернобаевского общества (Херсонская область) занималась проведением "референдума" и сотрудничала с оккупантами. Ее задержали и приговорили к пяти годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"Обвиняемая добровольно участвовала в проведении организованного оккупационной "властью" так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединению к РФ временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

С 23 по 27 сентября 2022 года женщина в сопровождении вооруженных представителей РФ ходила по домам местных жителей с бюллетенями и урной, призывая их участвовать в незаконном "голосовании".

После завершения псевдоволеизъявления она передала бюллетени военным РФ, за что получила "вознаграждение" в рублях. Суд признал женщину виновной в коллаборационной деятельности и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

.

Напомним, что жительница Бериславского района помогала россиянам провести "референдум" в Херсонской области. После деоккупации часть региона ее задержали и осудили на 5 лет.

Правоохранители задержали трех человек в Херсонской области, поскольку во время оккупации части региона они помогали проводить "референдум". Коллаборанты угрожали расстрелом лицам, которые отказывались поставить нужную "отметку в бюллетенях".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонская областьВойна в Украине