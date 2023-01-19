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За проведення "референдуму" у Херсонській області жінку засудили на п’ять років

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Україна, Четвер 19 січня 2023 19:40
За проведення "референдуму" у Херсонській області жінку засудили на п’ять років Фото: За проведення "референдуму" у Херсонській області жінку засудили на п’ять років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Жителька Бериславського району допомагала росіянам провести "референдум" у Херсонській області. Після деокупації частини регіону її затримали та засудили на 5 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок, який опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"У селі Новоолександрівка Бериславського району Херсонської області місцева жителька погодилась очолити "дільничну виборчу комісію" із проведення цього незаконного "референдуму", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обвинувачена займалась подомовим обходом мешканців села Михайлівка, роздавала "бюлетені" та вживала заходи по їх заповнення, а потім віддавала "комісії" для підрахунку.

Після затримання їй оголосили про підозру у колабораційній діяльності. Жінка уклала угоду з прокурором і суд призначив їй 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Служба безпеки затримала у Херсоні колаборантку з "Партії регіонів". Під час окупації міста вона погрожувала жителям розстрілом за відмову "голосувати" на псевдореферендумі.

Правоохоронці затримали трьох осіб у Херсонській області, оскільки під час окупації частини регіону вони допомагали проводити "референдум". Колаборанти погрожували розстрілом особам, які відмовлялись поставити потрібну "відмітку в бюлетенях".

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