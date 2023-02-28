Жительку Харківської області засудили на 5 років тюрми за роботу в "адміністрації" РФ

"Під час окупації с. Морозівка Ізюмського району жінка, яка працювала в місцевому будинку культури, вирішила співпрацювати з представниками ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Вона збирала паспортні дані місцевих мешканців, проводила збори і надавала вказівки підлеглим.

"У серпні за віддану службу загарбникам жінка отримала підвищення та обійняла посаду "начальника Савинського територіального відділу Ізюмської ВЦА", - додали у прокуратурі.

Колаборантка брала участь у "нарадах керівників відділів" окупаційної влади, забезпечувала оформлення "документації" стосовно прийому працівників та організовувала роботу "відділу". Суд визнав винною 44-річну жінку в колабораційній діяльності та призначив їй покарання у виді 5 років позбавлення волі.