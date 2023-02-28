Жительницу Харьковской области приговорили к 5 годам тюрьмы за работу в "администрации" РФ

"Во время оккупации с. Морозовка Изюмского района женщина, работавшая в местном доме культуры, решила сотрудничать с представителями ВС РФ", - говорится в сообщении.

Она собирала паспортные данные местных жителей, проводила собрание и давала указания подчиненным.

"В августе за отданную службу захватчикам женщина получила повышение и вступила в должность "начальника Савинского территориального отдела Изюмской ВГА", - добавили в прокуратуре.

Колаборантка принимала участие в "совещаниях руководителей отделов" оккупационных властей, обеспечивала оформление "документации" относительно приема работников и организовывала работу "отдела". Суд признал виновной 44-летнюю женщину в коллаборационной деятельности и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы.