Жительницу Харьковской области приговорили к 5 годам тюрьмы за работу в "администрации" РФ

Жительница Харьковской области сотрудничала с оккупантами и получила фейковую должность в "администрации" РФ. За это ее приговорили к 5 годам тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
"Во время оккупации с. Морозовка Изюмского района женщина, работавшая в местном доме культуры, решила сотрудничать с представителями ВС РФ", - говорится в сообщении.
Она собирала паспортные данные местных жителей, проводила собрание и давала указания подчиненным.
"В августе за отданную службу захватчикам женщина получила повышение и вступила в должность "начальника Савинского территориального отдела Изюмской ВГА", - добавили в прокуратуре.
Колаборантка принимала участие в "совещаниях руководителей отделов" оккупационных властей, обеспечивала оформление "документации" относительно приема работников и организовывала работу "отдела". Суд признал виновной 44-летнюю женщину в коллаборационной деятельности и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Напомним, что 22 февраля в Киеве осудили жительницу столицы, которая сдавала местонахождение украинских военных российской службе безопасности.
В Украине к 9 и 10 годам заключения приговорены двое боевиков. Они обстреливали жилые кварталы Луганской области.
В Украине суд вынес приговор четырем коллаборантам, корректировавшим российские обстрелы украинских школ и больниц.
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