Обстрілювали житлові квартали Луганської області. В Україні дали строк двом бойовикам

В Україні до 9 та 10 років ув’язнення засудили двох бойовиків. Вони обстрілювали житлові квартали Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Вони увійшли до складу підрозділів Південного військового округу РФ і брали активну участь у штурмі українських міст на східному фронті. Обидва зловмисники потрапили у полон минулого року під час контрнаступу ЗСУ у Донецькій та Луганській областях. За матеріалами СБУ суд призначив затриманим 9 та 10 років ув’язнення відповідно", - йдеться в повідомленні.

Що про них відомо?

Перший. Бойовик, який ще з 2014 року воював проти сил АТО та обстрілював житлові квартали Луганська у складі так званого "батальйону "Заря".

"Після 24 лютого минулого року він брав участь у бойових діях проти українських військ на Бахмутському напрямку, де і потрапив у полон", - розповіли в СБУ.

Другий. У 2016 році увійшов до складу так званої "державної служби охорони" так званої "ЛНР".

На початку повномасштабної агресії його "перевели" до лав 2-го армійського корпусу ЗС РФ, де командував обстрілами Сєвєродонецька та Лисичанська.

"При спробі закріпитися в районі Білогорівки у Луганській області був захоплений українськими військовими у полон разом із підлеглими", - додали в спецслужбі.

Суд визнав обох зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Як повідомлялось, у Донецькій області СБУ затримала ще одного російського інформатора, який наводив удари по позиціях Збройних сил України.

Також СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп'янська (Харківська область) влаштувався у МВС Росії та фабрикував справи проти українців.