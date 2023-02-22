В Україні винесли вирок колаборантам, які коригували вогонь по школах та лікарнях
В Україні суд виніс вирок чотирьом колаборантам, які коригували російські обстріли українських шкіл та лікарень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони і технічний стан об’єктів енергетики у Києві та прифронтових районах Донеччини. Насамперед їх цікавили місця базування підрозділів українських військ на території столичного регіону, а також на Лиманському і Авдіївському напрямках", - пише пресслужба.
Окупанти використовували розвідувальні дані для підготовки ракетних ударів по українських містах. Під час обстрілів були зафіксовані удари у будівлі соціальних об’єктів, у тому числі шкіл і лікарень на сході України.
"Співробітники СБУ затримали ворожих поплічників у ході спецоперацій на території Київської і Донецької областей", - додає СБУ.
Суд призначив їм покарання у вигляді від 8 до 12 років ув'язнення.
Серед засуджених:
- російський колаборант, який намагався виявити та передати агресору координати бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS;
- колаборант, якого затримали у Лимані. Через його наводку ворог обстріляв обласну травматологічну лікарню та місцеву школу;
- зловмисниця з Києва, яка з початку війни фіксувала місця дислокації ЗСУ у столиці та надсилала відповідні локації агресору через закритий Telegram-канал;
- мешканець Покровська, який передавав відомості про переміщення української військової техніки.
Фото: в Україні винесли вирок колаборантам, які коригували вогонь по школах та ліканях (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також викрила старосту селища, який допомагав росіянам під час наступу на столицю.
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