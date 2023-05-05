ua ru
Пт, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Жительку Донецької області засудили до 12 років тюрми за співпрацю з Генштабом РФ

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 05 травня 2023 21:20
Жительку Донецької області засудили до 12 років тюрми за співпрацю з Генштабом РФ Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Жителька Донецької області передавала представнику Генштабу РФ інформацію про українських військових. За це її засудили до 12 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Жінка спілкувалася у месенджері з кадровим співробітником головного розвідувального управління Генштабу РФ. Вона передавала йому інформацію про наявність або відсутність підрозділів Збройних сил України у конкретному місці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вона надсилала ворогу дані про оперативно-тактичні дії ЗСУ та заходи інженерного забезпечення. Також жінка надавала відеозаписи руйнувань, спричинених обстрілами військових РФ, і місця влучання снарядів.

"Таким чином, вона здійснювала коригування вогню військовими країни-агресора і надавала їм допомогу у веденні бойових дій проти Збройних сил України", - пояснили у прокуратурі.

Суд визнав жінку винною у колабораційній діяльності та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що житель Одеси передавав росіянам інформацію про розташування позицій ППО у місті. Правоохоронці його затримали, а суд визнав винним у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі.

Колишній працівник колонії у Херсоні під час окупації міста перейшов на бік РФ та отримав за це фейкову "посаду". Правоохоронці виявили та затримали його.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецька область Генштаб РФ Війна в Україні
NEWS
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою