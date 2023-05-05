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У Херсоні затримали працівника колонії, який перейшов на "службу" до окупантів

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Херсон, П'ятниця 05 травня 2023 16:24
У Херсоні затримали працівника колонії, який перейшов на "службу" до окупантів Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній працівник колонії у Херсоні під час окупації міста перейшов на бік РФ та отримав за це фейкову "посаду". Правоохоронці виявили та затримали його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Колишній молодший інспектор відділу нагляду та безпеки державної установи "Північна виправна колонія № 90" у травні 2022 року перейшов на бік ворога", - йдеться у повідомленні.

Він добровільно обійняв посаду "молодшого інспектора групи нагляду відділу безпеки" у незаконно створеній установі - "Північна виправна колонія № 90".

"Перебуваючи на псевдопосаді, він виконував накази окупаційної "адміністрації", діючи у порушення правових норм і стандартів поводження з в’язнями", - пояснили у прокуратурі.

Правоохоронці викрили чоловіка у місті Херсоні під час проведення стабілізаційних заходів. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено чорнові записи, російську символіку, документи, у тому числі виписки щодо нарахування заробітної плати у рублях та пропуск до окупаційної установи.

Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що Служба безпеки Україна затримала ще двох учасників розгалуженої агентурної мережі ФСБ Росії, які збирали розвіддані про ЗСУ у Краматорському районі та намагались знайти позиції HIMARS.

Служба безпеки України у Миколаївській області затримала ворожого інформатора, який шпигував за переміщенням українських літаків та позиціями систем ППО.

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