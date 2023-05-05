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Жительницу Донецкой области приговорили к 12 годам тюрьмы за сотрудничество с Генштабом РФ

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Украина, Пятница 05 мая 2023 21:20
Жительницу Донецкой области приговорили к 12 годам тюрьмы за сотрудничество с Генштабом РФ Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница Донецкой области передавала представителю Генштаба РФ информацию об украинских военных. За это ее приговорили к 12 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Женщина общалась в мессенджере с кадровым сотрудником главного разведывательного управления Генштаба РФ. Она передавала ему информацию о наличии или отсутствии подразделений Вооруженных сил Украины в конкретном месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что она посылала врагу данные об оперативно-тактических действиях ВСУ и мерах инженерного обеспечения. Также женщина предоставляла видеозаписи разрушений, вызванных обстрелами военных РФ, и места попадания снарядов.

"Таким образом она осуществляла корректировку огня военными страны-агрессора и оказывала им помощь в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины", - пояснили в прокуратуре.

Суд признал женщину виновной в коллаборационной деятельности и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что житель Одессы передавал россиянам информацию о расположении позиций ПВО в городе. Правоохранители его задержали, а суд признал виновным в государственной измене и назначил 15 лет лишения свободы.

Бывший работник колонии в Херсоне во время оккупации города перешел на сторону РФ и получил за это фейковую "должность". Правоохранители обнаружили и задержали его.

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