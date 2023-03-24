Жителька Івано-Франківська в інтернеті закликала підтримувати росіян. Їй оголосили підозру

Жителька Івано-Франківська в соціальних мережах підтримувала армію РФ та виправдовувала її дії. Правоохоронці виявили її та оголосили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Підозрювана, яка тривалий час проживає в Івано-Франківську, з початку повномасштабного вторгнення неодноразово поширювала через власний акаунт у соцмережі матеріали, спрямовані на виправдовування РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вона прославляла представників окупаційної "адміністрації", війну називала "звільненням від неонацистів", а також обвинувачувала Україну в "бойових діях проти мирного населення".

Їй оголосили про підозру у поширенні матеріалів, які містять виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України. Наразі вона перебуває під вартою.