Жителя Івано-Франківська засудили до п'яти років тюрми за підтримку армії РФ
Житель Івано-Франківська у соціальних мережах підтримував армію РФ та її вторгнення до України. Його затримали та засудили до 5 років тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"Уродженець республіки Казахстан, який тривалий час проживає в Івано-Франківську, з початком збройної агресії поширював у соцмережі антиукраїнські дописи та підтримував окупантів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що він публічно виправдовував збройну агресію РФ та звеличував російську владу.
"Війська загарбників він називав "визволителями", а захоплені українські міста - "звільненими від нацизму", - додали у прокуратурі.
Суд визнав винним місцевого жителя за фактом поширення матеріалів з виправдовуванням, визнанням правомірною, запереченням збройної агресії РФ проти України. Йому призначили 5 років ув’язнення.
Нагадаємо, що жителька Харківської області співпрацювала з окупантами та отримала фейкову посаду в "адміністрації" РФ. За це її засудили до 5 років тюрми.
В Україні до 9 та 10 років ув’язнення засудили двох бойовиків. Вони обстрілювали житлові квартали Луганської області.
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