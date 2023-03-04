Жителька Донецької області не може отримати пенсію без паспорта РФ (перехоплення)

Пенсіонерка з Донецької області розповідає, що на тимчасово окупованих територіях України з 1 березня нарахування пенсій здійснюється лише громадянам, які мають виключно російські паспорти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.
За її словами, через те, що жителі області відмовляються отримувати російський паспорт, окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення.
Так з 1 березня пенсію назначають лише тим, у кого є російський паспорт. Те ж саме стосується і підвищення пенсій.
"Надбавку робитимуть тільки тим, у кого російські паспорти. А навіщо мені російський паспорт? Я ж у Росію не збираюсь", - каже пенсіонерка.
За її словами, зараз на тимчасово окупованих територіях не потрібні ні українські, ні паспорти так званої "ДНР", лише російські.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Луганській області окупаційна влада продовжує чинити тиск на місцеве населення. Зокрема, у населених пунктах Сватівського району загарбники відключили банкомати, зобов'язавши жителів отримувати соцвиплати з "рук".
Також раніше ми писали, що росіяни виплачують "пенсії" та інші "соцвиплати" на окупованих територіях України лише власникам паспортів РФ.
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