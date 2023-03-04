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Жителька Донецької області не може отримати пенсію без паспорта РФ (перехоплення)

Фото: жителька Донецької області не може отримати пенсію без паспорта РФ (facebook.com)
Автор: Тетяна Степанова

Пенсіонерка з Донецької області розповідає, що на тимчасово окупованих територіях України з 1 березня нарахування пенсій здійснюється лише громадянам, які мають виключно російські паспорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

За її словами, через те, що жителі області відмовляються отримувати російський паспорт, окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення.

Так з 1 березня пенсію назначають лише тим, у кого є російський паспорт. Те ж саме стосується і підвищення пенсій.

"Надбавку робитимуть тільки тим, у кого російські паспорти. А навіщо мені російський паспорт? Я ж у Росію не збираюсь", - каже пенсіонерка.

За її словами, зараз на тимчасово окупованих територіях не потрібні ні українські, ні паспорти так званої "ДНР", лише російські.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Луганській області окупаційна влада продовжує чинити тиск на місцеве населення. Зокрема, у населених пунктах Сватівського району загарбники відключили банкомати, зобов'язавши жителів отримувати соцвиплати з "рук".

Також раніше ми писали, що росіяни виплачують "пенсії" та інші "соцвиплати" на окупованих територіях України лише власникам паспортів РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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