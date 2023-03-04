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Жительница Донецкой области не может получить пенсию без паспорта РФ (перехват)

Фото: житель Донецкой области не может получить пенсию без паспорта РФ (facebook.com)
Автор: Татьяна Степанова

Пенсионерка из Донецкой области рассказывает, что на временно оккупированных территориях Украины с 1 марта начисление пенсий производится только гражданам, которые имеют исключительно российские паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

По ее словам, из-за того, что жители области отказываются получать российский паспорт, оккупанты продолжают оказывать давление на местное население.

Так с 1 марта пенсию назначают только тем, у кого есть российский паспорт. То же касается и повышения пенсий.

"Прибавку будут делать только тем, у кого российские паспорта. А зачем мне российский паспорт? Я ведь в Россию не собираюсь", - говорит пенсионерка.

По ее словам, сейчас на временно оккупированных территориях не нужны ни украинские, ни паспорта так называемой "ДНР", только российские.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Луганской области оккупационные власти продолжают оказывать давление на местное население. В частности, в населенных пунктах Сватовского района захватчики отключили банкоматы, обязав жителей получать соцвыплаты из рук.

Также ранее мы писали, что россияне выплачивают "пенсии" и другие "соцвыплаты" на оккупированных территориях Украины только владельцам паспортов РФ.

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