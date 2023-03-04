Жительница Донецкой области не может получить пенсию без паспорта РФ (перехват)

По ее словам, из-за того, что жители области отказываются получать российский паспорт, оккупанты продолжают оказывать давление на местное население.

Так с 1 марта пенсию назначают только тем, у кого есть российский паспорт. То же касается и повышения пенсий.

"Прибавку будут делать только тем, у кого российские паспорта. А зачем мне российский паспорт? Я ведь в Россию не собираюсь", - говорит пенсионерка.

По ее словам, сейчас на временно оккупированных территориях не нужны ни украинские, ни паспорта так называемой "ДНР", только российские.