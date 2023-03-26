Дощі та місцями сніг, але до +17. Синоптики розповіли де чекати негоди завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра (GettyImages)

Завтра, у понеділок, 27 березня, на сході, Карпатах та на лівобережній частині в України очікують дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вдень буде коливатися в діапазоні +9...+17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.