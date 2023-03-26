Дощі та місцями сніг, але до +17. Синоптики розповіли де чекати негоди завтра
Завтра, у понеділок, 27 березня, на сході, Карпатах та на лівобережній частині в України очікують дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вдень буде коливатися в діапазоні +9...+17 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Хмарно з проясненнями. У східних областях, вночі на Лівобережжі та в Карпатському регіоні невеликий дощ, вдень у західних областях помірні, місцями значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без опадів.
Вітер
Південний, південно-західний, 7-12 м/с, в західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря
Вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°, в західних областях 4-9° тепла; в Карпатах вночі та вдень 0-5° тепла.
Як повідомлялось, українців попередили про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї Івано-Франківської області 26-27 березня.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, що в Україну прийде похолодання і назвали дату.
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