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Жителей Закарпатья предупредили о резком росте уровня воды в реках

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Закарпатье, Воскресенье 26 марта 2023 21:04
Жителей Закарпатья предупредили о резком росте уровня воды в реках Фото: жителей Закарпатья предупредили о резком росте уровня воды в реках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Спасатели предупредили жителей Закарпатья о росте уровня воды в реках 27 и 28 марта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

По данным спасателей, в реках Закарпатья рост уровней воды будет продолжаться на 0,3 - 1,5 м над текущими уровнями. Это не должно принести отрицательных последствий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в понедельник, 27 марта, на востоке, Карпатах и на левобережной части Украины ожидают дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне +9…+17 градусов.

Как сообщалось, украинцев предупредили о значительной снеголавинной опасности на высокогорье Ивано-Франковской области 26-27 марта.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что в Украину придет похолодание и назвали дату.

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