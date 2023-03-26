Жителей Закарпатья предупредили о резком росте уровня воды в реках

Спасатели предупредили жителей Закарпатья о росте уровня воды в реках 27 и 28 марта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

По данным спасателей, в реках Закарпатья рост уровней воды будет продолжаться на 0,3 - 1,5 м над текущими уровнями. Это не должно принести отрицательных последствий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в понедельник, 27 марта, на востоке, Карпатах и на левобережной части Украины ожидают дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне +9…+17 градусов.

Как сообщалось, украинцев предупредили о значительной снеголавинной опасности на высокогорье Ивано-Франковской области 26-27 марта.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что в Украину придет похолодание и назвали дату.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.