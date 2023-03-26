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У гори краще не ходити. Українців попередили про лавинну небезпеку

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Неділя 26 березня 2023 13:22
У гори краще не ходити. Українців попередили про лавинну небезпеку Фото: українців попередили про лавинну небезпеку (dsns.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українців попередили про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї Івано-Франківської області 26-27 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Рятувальники попередили про 3 рівень небезпеки через загрозу сходження лавин.

"Погодьтеся, не кращі умови для походів у гори. Тож поки краще насолодитися красою українських гір лише на світлині. Бережіть себе! Повірте, ще буде чудова нагода і погода для туристичних мандрівок!" - додають у ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні буде переважно дощовою. Місцями можливі грози.

РБК-Україна також повідомляло, що Укргідрометцентр прогнозує теплий квітень.

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