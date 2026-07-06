Жителів Вишневої громади на Київщині закликали не виходити на вулиці після атаки РФ

У Вишневій міській громаді на Київщині мешканців та працівників підприємств попросили не виходити на вулицю та залишатися в укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вишневу міську територіальну громаду.
У громаді закликали мешканців та підприємства не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці. Йдеться про такі вулиці:
Усім мешканцям цих вулиць рекомендують залишатися в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки.
Нагадаємо, у ніч на 6 липня ворог атакував Бучанський, Вишгородський та Броварський райони Київщини - внаслідок ударів загинула людина, ще понад десятеро отримали поранення.