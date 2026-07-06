Жителів Вишневої громади на Київщині закликали не виходити на вулиці після атаки РФ

Яких вулиць стосується заборона

У громаді закликали мешканців та підприємства не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці. Йдеться про такі вулиці:

Київська;

Святошинська;

Паркова;

Лесі Українки;

Європейська;

Балукова;

Залізнична;

Південна.

Усім мешканцям цих вулиць рекомендують залишатися в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки.