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Жителей Вишневой общины в Киевской области призвали не выходить на улицы после атаки РФ

06:39 06.07.2026 Пн
1 мин
Запрет касается восьми конкретных улиц общества
aimg Екатерина Коваль
Фото: последствия атаки на Киев (facebook.com/DSNSKyiv)

В Вишневом городском обществе на Киевщине жителей и работников предприятий попросили не выходить на улицу и оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вишневое городское территориальное общество.

Каких улиц касается запрет

В обществе призвали жителей и предприятия не выходить на рабочие места и не находиться на улице. Речь идет о таких улицах:

  • Киевская;
  • Святошинская;
  • Парковая;
  • Леси Украинки;
  • Европейская;
  • Болукова;
  • Железнодорожная;
  • Южная.

Всем жителям этих улиц рекомендуют оставаться в укрытиях до отдельного сообщения о завершении опасности.

Напомним, в ночь на 6 июля враг атаковал Бучанский, Вышгородский и Броварской районы Киевщины - в результате ударов погиб человек, еще более десяти получили ранения.

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