Жителів Вінниці попередили про проблеми з водою: у чому причина

Жителів Вінниці попередили про проблеми з подачею води. Це пов’язано з тим, що через перепади напруги тимчасово зупинилася робота головної водопровідної станції.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Вінницяоблводоканал".
У водоканалі попереджають, що зупинка водопровідної станції може спричинити понижений тиск у мережі або тимчасову відсутність води в окремих районах міста.
Фахівці вже працюють над усуненням проблеми, станцію перезапускають. Поступово система водопостачання повернеться до звичного режиму.
Нагадаємо, 28 листопада російські війська завдали нового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Пошкоджені об'єкти в кількох областях, зокрема, у Рівненській, Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях. Загалом зафіксовані пошкодження в 14 регіонах країни.
Через удари енергетики були змушені ввести екстрені відключення електроенергії по всій країні. Згодом ситуація стабілізувалася, і Україна повернулася до графіків погодинних відключень, однак через серйозні пошкодження енергосистеми обмеження були посилені.
На ранок 29 листопада без електрики залишалися Херсон та більша частина Миколаївської області.
Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що ситуацію зі світлом в Україні поки неможливо прогнозувати. Він підкреслив, що точний час стабілізації енергетичної ситуації наразі невідомий.
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