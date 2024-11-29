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Жителів Вінниці попередили про проблеми з водою: у чому причина

Фото: Запаси води (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Жителів Вінниці попередили про проблеми з подачею води. Це пов’язано з тим, що через перепади напруги тимчасово зупинилася робота головної водопровідної станції.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Вінницяоблводоканал".

У водоканалі попереджають, що зупинка водопровідної станції може спричинити понижений тиск у мережі або тимчасову відсутність води в окремих районах міста.

Фахівці вже працюють над усуненням проблеми, станцію перезапускають. Поступово система водопостачання повернеться до звичного режиму.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, 28 листопада російські війська завдали нового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Пошкоджені об'єкти в кількох областях, зокрема, у Рівненській, Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях. Загалом зафіксовані пошкодження в 14 регіонах країни.

Через удари енергетики були змушені ввести екстрені відключення електроенергії по всій країні. Згодом ситуація стабілізувалася, і Україна повернулася до графіків погодинних відключень, однак через серйозні пошкодження енергосистеми обмеження були посилені.

На ранок 29 листопада без електрики залишалися Херсон та більша частина Миколаївської області.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що ситуацію зі світлом в Україні поки неможливо прогнозувати. Він підкреслив, що точний час стабілізації енергетичної ситуації наразі невідомий.

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ВінницяЕлектроенергія