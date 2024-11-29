Жителей Винницы предупредили о проблемах с водой: в чем причина

Ситуация со светом в Украине

Напомним, 28 ноября российские войска нанесли новый массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Повреждены объекты в нескольких регионах, в том числе в Ровненской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях. Всего зафиксированы повреждения в 14 регионах страны.

Из-за ударов энергетики были вынуждены ввести экстренные отключения электроэнергии по всей стране. Впоследствии ситуация стабилизировалась, и Украина вернулась к графикам почасовых отключений, однако из-за серьезных повреждений энергосистемы ограничения были ужесточены.

Утром 29 ноября без электричества оставались Херсон и большая часть Николаевской области.

Позже премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства заявил, что ситуацию со светом в Украине пока невозможно прогнозировать. Он подчеркнул, что точное время стабилизации энергетической ситуации пока неизвестно.

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