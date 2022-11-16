Жителів Сумської області закликали подбати про запаси їжі та води

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram .

За його словами, у Сумській області сьогодні, 16 листопада, введено дві черги графіків погодинних відключень світла, а також продовжують діяти аварійні відключення електроенергії. При цьому тривалість припинення енергопостачання спрогнозувати неможливо.

"Енергетики роблять все можливе, щоб запобігти тотальному знеструмленню області. Подбайте про запаси їжі, води, повну зарядку гаджетів. І не забувайте про максимально економне споживання електроенергії", - зазначив Живицький.