Жителів Сумської області закликали подбати про запаси їжі та води

Жителям Сумської області необхідно запастись їжею та водою, а також зарядити усі гаджети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
За його словами, у Сумській області сьогодні, 16 листопада, введено дві черги графіків погодинних відключень світла, а також продовжують діяти аварійні відключення електроенергії. При цьому тривалість припинення енергопостачання спрогнозувати неможливо.
"Енергетики роблять все можливе, щоб запобігти тотальному знеструмленню області. Подбайте про запаси їжі, води, повну зарядку гаджетів. І не забувайте про максимально економне споживання електроенергії", - зазначив Живицький.
Нагадаємо, вчора, 15 листопада, росіяни завдали масованого удару по Україні.
Внаслідок ворожої атаки в ряді регіонів було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.
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