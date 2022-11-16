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Жителей Сумской области призвали позаботиться о запасах еды и воды

Иллюстративное фото: жителей Сумской области призвали позаботиться о запасах еды и воды (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жителям Сумской области необходимо запастись едой и водой, а также зарядить все гаджеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, в Сумской области сегодня, 16 ноября, введены две очереди графиков почасовых отключений света, а также продолжают действовать аварийные отключения электроэнергии. При этом длительность прекращения энергоснабжения спрогнозировать невозможно.

"Энергетики делают все возможное, чтобы предотвратить тотальное обесточивание области. Позаботьтесь о запасах пищи, воды, полной зарядке гаджетов. И не забывайте о максимально экономном потреблении электроэнергии", - отметил Живицкий.

Напомним, вчера, 15 ноября, россияне нанесли массированный удар по Украине.

В результате вражеской атаки в ряде регионов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

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