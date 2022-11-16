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Жителів Сумської області закликали подбати про запаси їжі та води

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Суми, Середа 16 листопада 2022 17:35
Жителів Сумської області закликали подбати про запаси їжі та води Ілюстративне фото: мешканців Сумської області закликали подбати про запаси їжі та води (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Жителям Сумської області необхідно запастись їжею та водою, а також зарядити усі гаджети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, у Сумській області сьогодні, 16 листопада, введено дві черги графіків погодинних відключень світла, а також продовжують діяти аварійні відключення електроенергії. При цьому тривалість припинення енергопостачання спрогнозувати неможливо.

"Енергетики роблять все можливе, щоб запобігти тотальному знеструмленню області. Подбайте про запаси їжі, води, повну зарядку гаджетів. І не забувайте про максимально економне споживання електроенергії", - зазначив Живицький.

Нагадаємо, вчора, 15 листопада, росіяни завдали масованого удару по Україні.

Внаслідок ворожої атаки в ряді регіонів було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

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Сумська область вимкнення світла Електроенергія
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