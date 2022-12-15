Жителів Сумської області просять терміново знизити споживання електрики: що сталося

"Термінове повідомлення від енергетиків: потрібно зменшити використання електроенергії! Прохання до населення і підприємств! Виходимо за ліміти, є ризик вимкнення абонентів одразу двох черг ГПВ з 10 ранку!!!" - пише Живицький.

Нагадаємо, також ми писали, що в Київській області сьогодні діють екстрені відключення світла, у столиці - за графіками.

Додамо, як повідомили в YASNO, в Україні запрацювали додаткові потужності генерації електроенергії, завдяки цьому світла стане ще більше.

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