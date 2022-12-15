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Жителей Сумской области просят срочно снизить потребление электричества: что произошло

Фото: жителей Сумской области просят срочно снизить потребление электричества (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Сумской области предупредили о риске применения отключений света сразу двух очередей из-за перегрузки. Поэтому срочно призывают потребителей снизить использование электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Срочное сообщение от энергетиков: нужно уменьшить использование электроэнергии! Просьба к населению и предприятиям! Выходим за лимиты, есть риск отключения абонентов сразу двух очередей ГПО с 10 утра!!!" - пишет Живицкий.

Напомним, также мы писали, что в Киевской области сегодня действуют экстренные отключения света, в столице - по графикам.

Как сообщили в YASNO, в Украине заработали дополнительные мощности генерации электроэнергии, благодаря этому света станет еще больше.

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Сумская областьенергетикиЭлектроэнергия