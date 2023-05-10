Жителів ряду областей попередили про високу загрозу пожеж

Рятувальники попередили жителів ряду областей України про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це пов'язано зі зміною погодних умов.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС.
За даними відомства, впродовж 11-13 травня у північних, центральних, Тернопільській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
"За таких умов навіть маленьке вогнище може перерости у масштабну пожежу і знищити сотні гектарів полів, лісових насаджень. Це величезна шкода для екології та людини. Не провокуйте пожежі в екосистемах", - написали ДСНС.
Рятувальники розповіли, що з початку року в екосистемах України вже сталось майже 5000 пожеж. А за минулу добу було ліквідовано 47 пожеж на площі 27 га.
Як повідомлялось, сьогодні, 10 травня, найтепліше буде на Закарпатті, а найхолодніше - на сході України. Дощі пройдуть в більшості областей та скоріш за все, оминуть Київ.
Крім того, за останні 2 дні рівень води в межах Києва впав на 30 см. Водночас рівень небезпеки підтоплень залишається.
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