Жителей ряда областей предупредили о высокой угрозе пожаров

Спасатели предупредили жителей ряда областей Украины о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Это связано с изменением погодных условий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС.
По данным ведомства, 11-13 мая в северных, центральных, Тернопольской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
"В таких условиях даже маленький очаг может перерасти в масштабный пожар и уничтожить сотни гектаров полей, лесных насаждений. Это огромный вред для экологии и человека. Не провоцируйте пожары в экосистемах", - написали ГСЧС.
Спасатели рассказали, что с начала года в экосистемах Украины уже произошло около 5000 пожаров. А за минувшие сутки было ликвидировано 47 пожаров на площади 27 га.
Как сообщалось, сегодня, 10 мая, теплее всего будет на Закарпатье, а холоднее - на востоке Украины. Дожди пройдут в большинстве областей и, скорее всего, минуют Киев.
Кроме того, за последние 2 дня уровень воды в пределах Киева упал на 30 см. В то же время, уровень опасности подтоплений остается.
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