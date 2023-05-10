ua ru
Ср, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Паводок у Києві: за два дні рівень води впав на 30 см, але небезпека залишається

Новость на русском →
Київ, Середа 10 травня 2023 11:25
Паводок у Києві: за два дні рівень води впав на 30 см, але небезпека залишається Фото: рівень води в Києві різко знизився, але загроза підтоплень залишається (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За останні 2 дні рівень води в межах Києва впав на 30 см. Водночас рівень небезпеки підтоплень залишається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

"На даний момент по м. Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько 15-20 см", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

В цю зону входять:

  • острови у парку "Муромець";
  • "Гідропарк";
  • Труханів острів;
  • Галерна затока;
  • Корчувате;
  • приватні ділянки в районі Осокорків.

А ось промислові об’єкти і житлові масиви міста, за його словами, вже перебувають поза загрозою підтоплення.

Як повідомлялось, сьогодні, 10 травня, найтепліше буде на Закарпатті, а найхолодніше - на сході України. Дощі пройдуть в більшості областей та скоріш за все, оминуть Київ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Столтенберг закликав країни НАТО подвоїти зусилля перед "зростаючими загрозами"
Столтенберг закликав країни НАТО подвоїти зусилля перед "зростаючими загрозами"
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії