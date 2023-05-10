Паводок у Києві: за два дні рівень води впав на 30 см, але небезпека залишається
За останні 2 дні рівень води в межах Києва впав на 30 см. Водночас рівень небезпеки підтоплень залишається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
"На даний момент по м. Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько 15-20 см", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.
В цю зону входять:
- острови у парку "Муромець";
- "Гідропарк";
- Труханів острів;
- Галерна затока;
- Корчувате;
- приватні ділянки в районі Осокорків.
А ось промислові об’єкти і житлові масиви міста, за його словами, вже перебувають поза загрозою підтоплення.
Як повідомлялось, сьогодні, 10 травня, найтепліше буде на Закарпатті, а найхолодніше - на сході України. Дощі пройдуть в більшості областей та скоріш за все, оминуть Київ.
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