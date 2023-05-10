Синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні та розповіла, де буде найхолодніше

Фото: синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні (GettyImages)

Сьогодні, 10 травня, найтепліше буде на Закарпатті, а найхолодніше - на сході України. Дощі пройдуть в більшості областей та скоріш за все, оминуть Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Протягом дня температура повітря становитиме +11...+14 градусів, на Закарпатті +14...+17, а найхолодніше буде в Луганській області та частині Донецькій області - +7....+11 градусів", - розповіла вона. Що стосується опадів, то за словами Діденко, вдень у середу опади поширяться на більшість областей України. "Лише в західній частині та на півночі - без істотних опадів або максимум - пара крапель", - попередила синоптик. Погода у Києві вдень температура повітря коливатиметься в межах +14 градусів;

без істотних опадів, хіба в окремих районах можливий невеликий дощ.