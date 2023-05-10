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Синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні та розповіла, де буде найхолодніше

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Україна, Середа 10 травня 2023 07:00
Синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні та розповіла, де буде найхолодніше Фото: синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 10 травня, найтепліше буде на Закарпатті, а найхолодніше - на сході України. Дощі пройдуть в більшості областей та скоріш за все, оминуть Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Протягом дня температура повітря становитиме +11...+14 градусів, на Закарпатті +14...+17, а найхолодніше буде в Луганській області та частині Донецькій області - +7....+11 градусів", - розповіла вона.

Що стосується опадів, то за словами Діденко, вдень у середу опади поширяться на більшість областей України.

"Лише в західній частині та на півночі - без істотних опадів або максимум - пара крапель", - попередила синоптик.

Погода у Києві

  • вдень температура повітря коливатиметься в межах +14 градусів;
  • без істотних опадів, хіба в окремих районах можливий невеликий дощ.

Як повідомлялось, наприкінці поточного тижня денна температура в Україні підвищиться максимум до 20 градусів тепла, а за умов хмарності - до 15-18 градусів.

Додамо, що також недавно синоптики дали прогноз погоди на найближчий місяць.

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