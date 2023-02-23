Жителів Рівненської області просять утриматися від масових заходів 24 лютого: причина

"Враховуючи можливі провокації ворога, потенційну загрозу ракетних ударів на території нашої держави, Рівненська обласна військова адміністрація радить утриматися від проведення масових заходів на території області у п’ятницю, 24 лютого. Аби не ставити під загрозу безпеку цивільних осіб", - написав Коваль.

Він пояснив, йдеться про покладання квітів та проведення інших активностей з фізичною присутністю представників громадськості.

"Також вкотре наголошую: під час оголошення сигналу "повітряна тривога" обов’язково знайдіть безпечне місце або відвідайте найближче укриття". Зважаючи на "любов" ворога до символічних дат, не варто ставити під ризик життя та здоров’я громадян", - додав Коваль.

Нагадаємо, раніше українців попередили, що ворог може вдатися до ракетних атак в період 22-24 лютого,

Додамо, за даними ГУР, російські війська готуються до ракетного удару на 23-24 лютого. Але він буде невеликий.

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