UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жителів Рівненської області просять утриматися від масових заходів 24 лютого: причина

Фото: жителів Рівненської області просять утриматися від масових заходів 24 лютого (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Рівненській області жителів закликали 24 лютого утриматися від масових заходів. Адже ворог можу готувати провокації, чи вдатися до ракетної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Рівненської ОВА Віталія Коваля.

"Враховуючи можливі провокації ворога, потенційну загрозу ракетних ударів на території нашої держави, Рівненська обласна військова адміністрація радить утриматися від проведення масових заходів на території області у п’ятницю, 24 лютого. Аби не ставити під загрозу безпеку цивільних осіб", - написав Коваль.

Він пояснив, йдеться про покладання квітів та проведення інших активностей з фізичною присутністю представників громадськості.

"Також вкотре наголошую: під час оголошення сигналу "повітряна тривога" обов’язково знайдіть безпечне місце або відвідайте найближче укриття". Зважаючи на "любов" ворога до символічних дат, не варто ставити під ризик життя та здоров’я громадян", - додав Коваль.

Нагадаємо, раніше українців попередили, що ворог може вдатися до ракетних атак в період 22-24 лютого,

Додамо, за даними ГУР, російські війська готуються до ракетного удару на 23-24 лютого. Але він буде невеликий.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівненська областьвоздушная тревогаракетный удар