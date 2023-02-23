Жителей Ровенской области просят воздержаться от массовых мероприятий 24 февраля: причина

"Учитывая возможные провокации врага, потенциальную угрозу ракетных ударов на территории нашего государства, Ровенская областная военная администрация советует воздержаться от проведения массовых мероприятий на территории области в пятницу, 24 февраля. Чтобы не ставить под угрозу безопасность гражданских лиц", - написал Коваль.

Он пояснил, что речь идет о возложении цветов и проведении других активностей с физическим присутствием представителей общественности.

"В очередной раз подчеркиваю: во время объявления сигнала "воздушная тревога" обязательно найдите безопасное место или посетите ближайшее укрытие". Учитывая "любовь" врага к символическим датам, не стоит ставить под риск жизнь и здоровье граждан", - добавил Коваль.

Напомним, ранее украинцев предупредили, что враг может прибегнуть к ракетным атакам в период 22-24 февраля,

По данным ГУР, российские войска готовятся к ракетному удару на 23-24 февраля. Но он будет невелик.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.