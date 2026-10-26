У Путіна допустили розширення перемир'я в Україні за прикладом Олешок
У Кремлі заявили про можливість поширення миротворчих ініціатив першої леді США Меланії Трамп на інші зони бойових дій.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
За його словами, подібні кроки цілком реальні з гуманітарних міркувань.
"З гуманітарних міркувань це цілком можливо, тим більше коли йдеться про безпосереднє, дуже позитивне, координуюче втручання в цей процес з американської сторони, американських переговірників, першої леді США Меланії Трамп", - зазначив Пєсков.
Він додав, що країна-агресорка "високо цінує ці зусилля" і додав, що "це може стати прецедентом".
Що передувало
Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Меланія Трамп виступила посередницею в переговорах щодо локального припинення вогню в Олешках. Вона безпосередньо взаємодіяла з керівництвом України та Росії, щоб узгодити умови режиму тиші.
За словами Меланії Трамп, про гуманітарну ситуацію в Олешках вона дізналася під час заходу в Нью-Йорку в межах 81-ї Генеральної Асамблеї ООН. Для координації переговорів використали канал зв'язку, створений під час попередніх шести етапів повернення 34 дітей.
Згідно з даними Офісу першої леді США, локалізоване припинення вогню розпочнеться 29 жовтня 2026 року.
Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що режим тиші в Олешках має запрацювати 27 жовтня. Відповідної домовленості досягли переговорні групи України та Росії.
Крім того, українські військові провели складну операцію із залученням дронів, щоб доставити жителям окупованих Олешок близько чотирьох тонн продуктів і медикаментів.