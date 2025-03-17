Жителів однієї з областей попередили про перебої зі світлом: коли очікуються

Відключення світла

Нагадаємо, в Україні ситуація зі світлом залишається складною, оскільки енергосистема країни сильно пошкоджена внаслідок російських ракетних і дронових атак.

Зокрема, сьогодні, 17 березня, вранці стало відомо, що російські окупанти намагалися атакувати Полтавську область.

Через ворожі атаки в Кременчуцькому районі Полтавської області було запроваджено аварійні відключення електромережі. Без світла в регіоні залишилося понад 1000 споживачів.

При цьому сьогодні діють відключення світла для бізнесу та промисловості. Вони тривають до 20:00.

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