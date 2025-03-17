Жителей одной из областей предупредили о перебоях со светом: когда ожидаются

Отключения света

Напомним, в Украине ситуация со светом остается сложной, поскольку энергосистема страны сильно повреждена в результате российских ракетных и дроновых атак.

В частности, сегодня, 17 марта, утром стало известно, что российские оккупанты пытались атаковать Полтавскую область.

Из-за вражеских атак в Кременчугском районе Полтавской области были введены аварийные отключения электросети. Без света в регионе осталось более 1000 потребителей.

При этом сегодня действуют отключения света для бизнеса и промышленности. Они продолжаются до 20:00.

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