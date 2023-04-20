Жителів Нікополя попередили про загрозу обстрілу з боку окупованого Енергодара

У четвер, 20 квітня, місто Нікополь у Дніпропетровській області може бути обстріляно з боку окупованого Енергодара у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

Зазначається, що вони поїхали в центр міста.

"Помічено пересування Уралу з БК + гаубицею в Енергодарі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські обстріли останніми днями стали більш інтенсивними, тому жителям Нікополя та району потрібно бути максимально обережними.

Вчора, 19 квітня, росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.