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Жителів Нікополя попередили про загрозу обстрілу з боку окупованого Енергодара

Фото: Артилерія РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 20 квітня, місто Нікополь у Дніпропетровській області може бути обстріляно з боку окупованого Енергодара у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Помічено пересування Уралу з БК + гаубицею в Енергодарі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони поїхали в центр міста.

"Можливий обстріл!", - написав Євтушенко.

Нагадаємо, що російські обстріли останніми днями стали більш інтенсивними, тому жителям Нікополя та району потрібно бути максимально обережними.

Вчора, 19 квітня, росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали будинки.

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Російська ФедераціяНікопольДніпропетровська областьЭнергодарЗапорожская областьВійна в Україні