Обстріли стали інтенсивнішими. Жителів Нікополя попередили про високу небезпеку цього тижня
Російські обстріли останніми днями стали більш інтенсивними, ому жителям Нікополя та району потрібно бути максимально обережними.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
За словами Євтушенка, в останні дні російські обстріли стали більш інтенсивними, окупанти знову задіяли реактивні системи залпового вогню та перейшли до тактики денних атак, які розпочинаються будь-якої хвилини.
"Пам'ятайте: допоки на протилежному березі перебувають окупанти - небезпека існує 24/7. Найближчий тиждень прошу вас, за можливості, уникати відкритих місць та перебувати в будівлях", - наголосив голова РВА.
Крім того, він звернувся до жителів прибережних територій, Євтушенко закликав вночі проходити до сховищ, або скористатися правилом двох стін.
Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали будинки.
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