ua ru
Ср, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріли стали інтенсивнішими. Жителів Нікополя попередили про високу небезпеку цього тижня

Новость на русском →
Нікополький район, Середа 19 квітня 2023 22:27
Обстріли стали інтенсивнішими. Жителів Нікополя попередили про високу небезпеку цього тижня Фото: жителів Нікополя попередили про небезпеку (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російські обстріли останніми днями стали більш інтенсивними, ому жителям Нікополя та району потрібно бути максимально обережними.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

За словами Євтушенка, в останні дні російські обстріли стали більш інтенсивними, окупанти знову задіяли реактивні системи залпового вогню та перейшли до тактики денних атак, які розпочинаються будь-якої хвилини.

"Пам'ятайте: допоки на протилежному березі перебувають окупанти - небезпека існує 24/7. Найближчий тиждень прошу вас, за можливості, уникати відкритих місць та перебувати в будівлях", - наголосив голова РВА.

Крім того, він звернувся до жителів прибережних територій, Євтушенко закликав вночі проходити до сховищ, або скористатися правилом двох стін.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь Дніпропетровська область Війна Росії проти України
NEWS
Чи надійшов Patriot з Німеччини до України: що кажуть в Повітряних силах
Чи надійшов Patriot з Німеччини до України: що кажуть в Повітряних силах
DAILY
Чим Польщі не догодило українське зерно і як вирішили транзитну кризу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чим Польщі не догодило українське зерно і як вирішили транзитну кризу