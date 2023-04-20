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Жителей Никополя предупредили об угрозе обстрела со стороны оккупированного Энергодара

Фото: Артиллерия РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 20 апреля, город Никополь в Днепропетровской области может быть обстрелян со стороны оккупированного Энергодара в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Замечено передвижение Урала с БК + гаубицой в Энергодаре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они отправились в центр города.

"Возможны обстрелы!", - написал Евтушенко.

Напомним, что российские обстрелы в последние дни стали более интенсивными, потому жителям Никополя и района нужно быть максимально осторожными.

Вчера, 19 апреля, россияне обстреляли две общины в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали дома.

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Российская ФедерацияНикопольДнепропетровская областьЭнергодарЗапорожская областьВойна в Украине