Жителів Нікопольського району та Енергодару закликали не виходити на вулицю на вихідних

Мешканців Нікопольського району та окупованої території навколо Енергодару закликали не виходити на вулицю без крайньої потреби на вихідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольської РДА Євгена Євтушенка .

"Друзі, цими вихідними прошу вас бути вдома та без крайньої необхідності не виходити на вулиці... Це стосується не тільки Нікопольського району, а й окупованої території на березі Енергодара", - написав він.

Євтушенко також закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не наближатись до адміністративних будівель та будівель зі схожим функціоналом.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Нікополь з артилерії та дронів-камікадзе, є постраждалий.

Внаслідок ворожої атаки у Нікопольському районі також постраждало фермерське господарство.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.