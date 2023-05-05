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Жителів Нікопольського району та Енергодару закликали не виходити на вулицю на вихідних

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Нікополь, П'ятниця 05 травня 2023 17:48
Жителів Нікопольського району та Енергодару закликали не виходити на вулицю на вихідних Ілюстративне фото: жителів Нікопольського району та Енергодару закликали не виходити на вулицю на вихідних (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мешканців Нікопольського району та окупованої території навколо Енергодару закликали не виходити на вулицю без крайньої потреби на вихідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольської РДА Євгена Євтушенка.

"Друзі, цими вихідними прошу вас бути вдома та без крайньої необхідності не виходити на вулиці... Це стосується не тільки Нікопольського району, а й окупованої території на березі Енергодара", - написав він.

Євтушенко також закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не наближатись до адміністративних будівель та будівель зі схожим функціоналом.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Нікополь з артилерії та дронів-камікадзе, є постраждалий.

Внаслідок ворожої атаки у Нікопольському районі також постраждало фермерське господарство.

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