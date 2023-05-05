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Жителей Никопольского района и Энергодара призвали не выходить на улицу на выходных

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Никополь, Пятница 05 мая 2023 17:48
Жителей Никопольского района и Энергодара призвали не выходить на улицу на выходных Иллюстративное фото: жителей Никопольского района и Энергодара призвали не выходить на улицу на выходных (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Жителей Никопольского района и оккупированной территории вокруг Энергодара призвали не выходить на улицу без крайней нужды на выходных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РГА Евгения Евтушенко.

"Друзья, в эти выходные прошу вас быть дома и без крайней необходимости не выходить на улицы... Это касается не только Никопольского района, но и оккупированной территории на берегу Энергодара", - написал он.

Евтушенко также призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не приближаться к административным зданиям и зданиям с подобным функционалом.

Напомним, вчера россияне обстреляли Никополь из артиллерии и дронов-камикадзе, есть пострадавший.

В результате вражеской атаки в Никопольском районе также пострадало фермерское хозяйство.

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