Жителей Никопольского района и Энергодара призвали не выходить на улицу на выходных

Жителей Никопольского района и оккупированной территории вокруг Энергодара призвали не выходить на улицу без крайней нужды на выходных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РГА Евгения Евтушенко .

"Друзья, в эти выходные прошу вас быть дома и без крайней необходимости не выходить на улицы... Это касается не только Никопольского района, но и оккупированной территории на берегу Энергодара", - написал он.

Евтушенко также призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не приближаться к административным зданиям и зданиям с подобным функционалом.

Напомним, вчера россияне обстреляли Никополь из артиллерии и дронов-камикадзе, есть пострадавший.

В результате вражеской атаки в Никопольском районе также пострадало фермерское хозяйство.

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