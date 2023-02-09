UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жителів Нікопольського району попередили про загрозу артобстрілу

Фото: мешканців Нікопольського району попередили про загрозу артобстрілу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Жителів населених пунктів Нікопольського району Дніпропетровської області попередили про загрозу артилерійського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

Повідомляється, що на лівому березі Дніпра у тимчасово окупованих районах Запорізької області зафіксовано рух артилерії російських військ на позиції, з яких може здійснюватися обстріл прибережних громад Нікопольського району.

Раніше повідомлялося, що окупанти в ніч на 9 лютого обстріляли із ствольної артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки загинув цивільний. Також було пошкоджено шістнадцять приватних будинків, сім господарських будівель, два автомобілі, будівлі приватного підприємства, а одну господарську споруду зруйновано повністю

Також нагадаємо, щоу Дніпрі ввечері 8 лютого пролунав вибух. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьНікопольВторгнення Росії до України